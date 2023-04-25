Российские войска уничтожили более 350 бойцов ВСУ на самом кровавом направлении СВО

ВС РФ за сутки ликвидировали до 360 бойцов и наёмников ВСУ на Донецком направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки потери противника на данном направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наёмников", — отметил он.

Конашенков добавил, что украинские военные также потеряли семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин и семь автомобилей. Кроме того, ВСУ остались без гаубицы Д-20 и двух самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".