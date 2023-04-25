КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 12:45

Российские войска уничтожили более 350 бойцов ВСУ на самом кровавом направлении СВО

ВС РФ за сутки уничтожили до 360 бойцов и наёмников ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки ликвидировали до 360 бойцов и наёмников ВСУ на Донецком направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки потери противника на данном направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наёмников", — отметил он.

Конашенков добавил, что украинские военные также потеряли семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин и семь автомобилей. Кроме того, ВСУ остались без гаубицы Д-20 и двух самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".

В США объявили дату и раскрыли детали обещанного контрнаступления Украины

В США объявили дату и раскрыли детали обещанного контрнаступления Украины

Ранее российские военные пресекли деятельность четырёх украинских ДРГ. Это произошло в Харьковской области и Луганской Народной Республике.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Никита Осипов
  • Новости
  • ВС РФ
  • Министерство Обороны РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров