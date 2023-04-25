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25 апреля, 12:53

Актриса Оксана Акиньшина дала мужу деньги в долг и теперь пытается вернуть их через суд

Актриса Оксана Акиньшина через суд требует от мужа вернуть ей деньги

<p>Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Российская актриса Оксана Акиньшина через суд требует вернуть долг у своего мужа — кинопродюсера Арчила Геловани. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал заявление от артистки о взыскании денег по договору займа. Сумма долга не уточняется, заседание по делу ещё не назначено.

Уточняется, что пара рассталась ещё в 2018 году, но официального развода не было. Ходили слухи о том, что у Акиньшиной роман с актёром Данилой Козловским. Однако в августе 2022 года она появилась с законным мужем на презентации нового сезона сериала "Контейнер".

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Илья Суриков
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