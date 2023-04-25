Актриса Оксана Акиньшина дала мужу деньги в долг и теперь пытается вернуть их через суд
Актриса Оксана Акиньшина через суд требует от мужа вернуть ей деньги
Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Российская актриса Оксана Акиньшина через суд требует вернуть долг у своего мужа — кинопродюсера Арчила Геловани. Об этом сообщает kp.ru.
По данным издания, Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал заявление от артистки о взыскании денег по договору займа. Сумма долга не уточняется, заседание по делу ещё не назначено.
Уточняется, что пара рассталась ещё в 2018 году, но официального развода не было. Ходили слухи о том, что у Акиньшиной роман с актёром Данилой Козловским. Однако в августе 2022 года она появилась с законным мужем на презентации нового сезона сериала "Контейнер".
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