Актриса Оксана Акиньшина дала мужу деньги в долг и теперь пытается вернуть их через суд

Российская актриса Оксана Акиньшина через суд требует вернуть долг у своего мужа — кинопродюсера Арчила Геловани. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал заявление от артистки о взыскании денег по договору займа. Сумма долга не уточняется, заседание по делу ещё не назначено.

Уточняется, что пара рассталась ещё в 2018 году, но официального развода не было. Ходили слухи о том, что у Акиньшиной роман с актёром Данилой Козловским. Однако в августе 2022 года она появилась с законным мужем на презентации нового сезона сериала "Контейнер".