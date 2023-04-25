ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области российская авиация и артиллерия уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. Об этом рассказал представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, на Купянском направлении противник потерял до 65 военных.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап. Кроме того, в районе населённого пункта Терновая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", — указал он.

Конашенков также добавил, что в районах населённых пунктов Двуречная и Синьковка оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия Западной группировки войск нанесли поражение подразделениям противника.