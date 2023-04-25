Россиянам объяснили, чем опасны соревнования по скоростному поеданию пищи

Как она утверждает, проглатывание большого количества непрожёванной пищи нарушает выработку желудочного сока, желчи и ферментов поджелудочной железы. Регулярное быстрое и избыточное питание ведёт к метаболическому синдрому, что может привести в дальнейшем к ожирению, сахарному диабету и заболеваниям сердечно-сосудистой системы, пояснила специалист.

Также Чиркова уточнила, что после соревнований по скоростному поеданию пищи нужно несколько разгрузочных дней. Кроме того, на время необходимо отказаться от тяжёлой пищи. Так специалист прокомментировала состязания по поеданию хинкали, которые прошли в Москве. Победитель Андрей Тюрнин за 1 минуту 16 секунд смог съесть 25 штук.