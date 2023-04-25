"Мытищинский самурай" устроил кровавый перформанс у поликлиники, напугав прохожих
В подмосковных Мытищах мужчина попытался провести смертельный ритуал самурая
В подмосковных Мытищах 43-летний мужчина едва не погиб, когда пытался провести ритуал самурая. О подробностях случившегося сообщил SHOT.
По данным телеграм-канала, мужчина припарковался на Lexus у поликлиники № 3 на Силикатной улице, разложил водительское сиденье, после чего достал нож и попытался совершить древний ритуал, которым наказывали себя самураи. Всё это увидели прохожие, которые сразу же позвали на помощь медиков. Пострадавшего экстренно прооперировали, сейчас он в реанимации. Объяснить причины такого поступка он пока не может. Между тем правоохранители ищут родственников отчаянного мужчины.
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