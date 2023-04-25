КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 14:09

"Мытищинский самурай" устроил кровавый перформанс у поликлиники, напугав прохожих

В подмосковных Мытищах мужчина попытался провести смертельный ритуал самурая

В подмосковных Мытищах 43-летний мужчина едва не погиб, когда пытался провести ритуал самурая. О подробностях случившегося сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчина припарковался на Lexus у поликлиники № 3 на Силикатной улице, разложил водительское сиденье, после чего достал нож и попытался совершить древний ритуал, которым наказывали себя самураи. Всё это увидели прохожие, которые сразу же позвали на помощь медиков. Пострадавшего экстренно прооперировали, сейчас он в реанимации. Объяснить причины такого поступка он пока не может. Между тем правоохранители ищут родственников отчаянного мужчины.

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Ранее Лайф писал, что в Петербурге хозяин шпица распылил в лицо шестилетней девочке перцовый баллончик. Пострадавшую госпитализировали с химическим ожогом конъюнктивы.

Обложка ©

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Никита Осипов
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