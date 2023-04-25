В Петербурге хозяин шпица распылил в лицо шестилетней девочке перцовый баллончик

В Санкт-Петербурге хозяин шпица распылил в лицо шестилетней девочке перцовый баллончик после замечания, что собака без намордника и за ней не убирают. Малышку госпитализировали с ожогом глаз, сообщил SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент случился на улице Русановской. Маленькая девочка с папой гуляли недалеко от дома, там же 42-летний сосед выгуливал собаку. Мужчина сделал замечание, что питомец без намордника и за ним не убирают. В итоге завязалась ссора, в ходе которой обозлившийся владелец шпица достал из кармана перцовый баллончик и распылил в лицо ребёнку.

Девочку госпитализировали с химическим ожогом конъюнктивы. Сейчас она чувствует себя хорошо, малышку уже выписали. Владельцем питомца оказался врач-стоматолог в клинике "Добрые руки". Сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

При этом хозяин шпица утверждает, что отец девочки напал на него первым после словесного конфликта — ругался, что якобы собака "обгадила" всю территорию. Мужчина заявил, что оппонент плевался в него и растоптал его наушники, после чего тот стал обороняться, но в девочку якобы не целился и вреда нанести не хотел.

"Я адекватный, просто ходить где-то и распылять баллончики на детей — это бред", — добавил владелец собаки.