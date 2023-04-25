Стало известно, где "Зенит" планирует провести первый летний сбор

Российский футбольный клуб "Зенит" планирует провести первый сбор в межсезонье на своей базе в Удельном парке в Санкт-Петербурге. По данным издания "Спорт-Экспресс", он должен начаться в 20-х числах июня.

В начале июля команда из Петербурга, возможно, сыграет в представительном международном товарищеском турнире с участием турецкого "Фенербахче", сербской "Црвены Звезды" и ещё одного клуба из России.