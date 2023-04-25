КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 14:28

Стало известно, где "Зенит" планирует провести первый летний сбор

"Зенит" проведёт первый летний сбор в Санкт-Петербурге

Российский футбольный клуб "Зенит" планирует провести первый сбор в межсезонье на своей базе в Удельном парке в Санкт-Петербурге. По данным издания "Спорт-Экспресс", он должен начаться в 20-х числах июня.

В начале июля команда из Петербурга, возможно, сыграет в представительном международном товарищеском турнире с участием турецкого "Фенербахче", сербской "Црвены Звезды" и ещё одного клуба из России.

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Ранее Лайф уже писал, что "Зенит" этим летом может дома сыграть с чемпионом Сербии "Црвеной Звездой". Рассматривается возможность проведения встречи в июне на стадионе "Газпром-арена".

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t.me / fczenit

Иван Косицын
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