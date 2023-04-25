В Новосибирске пьяный полицейский пытался задушить восьмиклассницу

В Новосибирске 22-летнего водителя патрульно-постовой службы обвинили в попытке задушить восьмиклассницу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

16-летняя девушка рассказала, что около 22:00 она проходила мимо дома на улице Гоголя, как вдруг её остановил незнакомец, схватил за горло и начал душить. К счастью, школьнице удалось вырваться. Об инциденте узнала мать девушки и обратилась в полицию.

Личность злоумышленника установили оперативно. В отдел доставили Андрея Д. — подвыпившего водителя ППС отдела по Черепановскому району Новосибирска. Младший сержант был отправлен на медосвидетельствование, где у него установили состояние алкогольного опьянения — 0,58 миллиграмма на литр, то есть две-три стопки водки. Причём в тот момент полицейский был в гражданской одежде.

Объяснять причины поступка молодой человек не стал: он отказался от дачи показаний и сослался на 51-ю статью конституции, в соответствии с которой никто не обязан свидетельствовать против себя. Меру пресечения водителю ППС ещё не избрали, решение об увольнении из органов пока также не приняли. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством".

"Проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством", — отметили в ГУ МВД по Новосибирской области.