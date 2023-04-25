В Мексике учёные обнаружили вторую по величине гигантскую синюю дыру

У побережья полуострова Юкатан в Мексике обнаружили вторую по глубине голубую дыру. Эта огромная подводная пещера площадью более 13,5 тысячи квадратных метров находится в заливе Четумаль. Об открытии сообщили в национальном исследовательском центре El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

В Мексике обнаружили гигантскую голубую дыру. Видео © YouTube / ECOSURMX

Глубина пещеры составляет 274 метра, это немного меньше самой глубокой голубой дыры — Дыры Дракона в Южно-Китайском море глубиной более 300 метров. Размер новой огромной дыры по площади сравним с двумя футбольными полями.

Исследователи утверждают, что близость дыры к берегам Мексики и Белиза может спровоцировать наплыв туристов. Поэтому специалисты попросили власти беречь этот природный объект, сохранить его для изучения.

Такие голубые дыры представляют собой вертикальные пещеры или воронки под водой. Они находятся в прибрежных районах и, как правило, содержат множество растений и морских обитателей. Среди них акулы, морские черепахи, кораллы и другое.