Эксперт рассказала, как пересадить комнатные растения, чтобы их цветение радовало глаз

Тем, кто любит ухаживать за комнатными цветами, стоит обращать внимание на то, как проходит вода через грунт. Если она сразу оказалась в поддоне, то растение пора пересаживать. О том, как правильно это сделать, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала цветовод Виктория Логинова.

По её словам, прежде всего важно подобрать подходящий горшок. Если растение большое, то следует удалить нижнюю часть корневой системы. В остальных случаях необходимо подобрать горшок, который будет на один-два пальца больше прежнего.

Цветовод Виктория Логинова рассказала, как пересадить комнатные растения, чтобы их цветение радовало глаз. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Специалист советует использовать пластиковые горшки. Глиняные, по её словам, навредят растениям. Корни цветка могут пристать к такому горшку, что создаст дополнительные проблемы при пересадке. По словам Логиновой, растения хорошо себя чувствуют без дренажа. При этом лучше использовать пенопласт, ведь корни прилипают к керамзиту. После того как он оказался в горшке, можно перемещать растение. Затем пустое пространство необходимо заполнить грунтом. После пересадки растение следует немного полить, отметила Логинова.