Эксперт рассказала, как пересадить комнатные растения, чтобы их цветение радовало глаз
Эксперт Логинова: Перед пересадкой цветка важно правильно подобрать горшок
Тем, кто любит ухаживать за комнатными цветами, стоит обращать внимание на то, как проходит вода через грунт. Если она сразу оказалась в поддоне, то растение пора пересаживать. О том, как правильно это сделать, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала цветовод Виктория Логинова.
По её словам, прежде всего важно подобрать подходящий горшок. Если растение большое, то следует удалить нижнюю часть корневой системы. В остальных случаях необходимо подобрать горшок, который будет на один-два пальца больше прежнего.
Цветовод Виктория Логинова рассказала, как пересадить комнатные растения, чтобы их цветение радовало глаз. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Специалист советует использовать пластиковые горшки. Глиняные, по её словам, навредят растениям. Корни цветка могут пристать к такому горшку, что создаст дополнительные проблемы при пересадке. По словам Логиновой, растения хорошо себя чувствуют без дренажа. При этом лучше использовать пенопласт, ведь корни прилипают к керамзиту. После того как он оказался в горшке, можно перемещать растение. Затем пустое пространство необходимо заполнить грунтом. После пересадки растение следует немного полить, отметила Логинова.
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