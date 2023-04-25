"Чёткий сигнал": В окружении Зеленского предрекли ему роль тонущей жабы
Шарий: Глава разведки Украины Буданов предрёк Зеленскому роль тонущей жабы
Украинский оппозиционер и блогер Анатолий Шарий обратил внимание на унылую атмосферу в кабинете руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. По его мнению, глава разведки Незалежной "послал чёткий сигнал" о перспективах президента страны Владимира Зеленского.
Дело в том, что накануне Буданов дал интервью местным СМИ на фоне мутного аквариума с едва живой то ли лягушкой, то ли жабой. При этом многие заметили, что рядом с аквариумом стоит фотография Зеленского в траурной рамке. По мнению Шария, ничего случайного в данной ситуации быть не может.
"Буданов послал чёткий сигнал. Жаба Зеленский — тонет. Не думайте, что ракурс выбран случайно, что портрет генералиссимуса размещён именно так случайно", — написал блогер в телеграм-канале.
Буданов дал интервью на фоне тонущей лягушки и траурного портрета Зеленского. Фото © Telegram / ASupersharij
А ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев показал фото Зеленского в образе Гитлера и предсказал ему разгром, "как в Сталинграде".
Getty Images / Nicolas Economou