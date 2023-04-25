"Чёткий сигнал": В окружении Зеленского предрекли ему роль тонущей жабы

Дело в том, что накануне Буданов дал интервью местным СМИ на фоне мутного аквариума с едва живой то ли лягушкой, то ли жабой. При этом многие заметили, что рядом с аквариумом стоит фотография Зеленского в траурной рамке. По мнению Шария, ничего случайного в данной ситуации быть не может.