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25 апреля, 15:25

"Чёткий сигнал": В окружении Зеленского предрекли ему роль тонущей жабы

Шарий: Глава разведки Украины Буданов предрёк Зеленскому роль тонущей жабы

Украинский оппозиционер и блогер Анатолий Шарий обратил внимание на унылую атмосферу в кабинете руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. По его мнению, глава разведки Незалежной "послал чёткий сигнал" о перспективах президента страны Владимира Зеленского.

Дело в том, что накануне Буданов дал интервью местным СМИ на фоне мутного аквариума с едва живой то ли лягушкой, то ли жабой. При этом многие заметили, что рядом с аквариумом стоит фотография Зеленского в траурной рамке. По мнению Шария, ничего случайного в данной ситуации быть не может.

"Буданов послал чёткий сигнал. Жаба Зеленский — тонет. Не думайте, что ракурс выбран случайно, что портрет генералиссимуса размещён именно так случайно", — написал блогер в телеграм-канале.

Буданов дал интервью на фоне тонущей лягушки и траурного портрета Зеленского. Фото © Telegram / ASupersharij

Буданов дал интервью на фоне тонущей лягушки и траурного портрета Зеленского. Фото © Telegram / ASupersharij

Зеленский выбрал десять кураторов контрнаступления

Зеленский выбрал десять кураторов контрнаступления

А ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев показал фото Зеленского в образе Гитлера и предсказал ему разгром, "как в Сталинграде".

Обложка ©

Getty Images / Nicolas Economou

Наталья Исакова
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