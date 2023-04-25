Врач раскрыла, о каких болезнях свидетельствуют трещины на пятках
Терапевт Романенко назвала дефицит витаминов и диабет причинами трещин на пятках
О нехватке в организме витаминов и диабете могут говорить трещины на пятках. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. Она также перечислила другие патологии, на которые могут указывать такие проявления.
По словам эксперта, трещины на пятках появляются при нарушении микроциркуляции и питания тканей. Также они появляются при проблемах с сосудами, при сахарном диабете и атеросклерозе.
"Другая очень частая причина повышенной сухости кожи и трещин на пятках — это сниженная функция щитовидной железы, то есть гипотиреоз", — сказала врач в беседе с телеканалом "Москва 24".
Романенко добавила, что трещины на пятках появляются также из-за нехватки витаминов группы B, витаминов D, A, E и железа.
Ранее врач – трихолог-дерматолог Инна Петросова в беседе с Лайфом призвала обратить особое внимание на трещины на пятках. Они могут появляться из-за множества причин: от генетических особенностей до влияния жёсткой воды.
Unsplash