Врач раскрыла, о каких болезнях свидетельствуют трещины на пятках

О нехватке в организме витаминов и диабете могут говорить трещины на пятках. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. Она также перечислила другие патологии, на которые могут указывать такие проявления.

По словам эксперта, трещины на пятках появляются при нарушении микроциркуляции и питания тканей. Также они появляются при проблемах с сосудами, при сахарном диабете и атеросклерозе.

"Другая очень частая причина повышенной сухости кожи и трещин на пятках — это сниженная функция щитовидной железы, то есть гипотиреоз", — сказала врач в беседе с телеканалом "Москва 24".

Романенко добавила, что трещины на пятках появляются также из-за нехватки витаминов группы B, витаминов D, A, E и железа.