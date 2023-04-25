В МИД призвали россиян взвешивать риски при поездках в Албанию после отмены страной безвиза

Министерство иностранных дел России советует соотечественникам проявлять особую осторожность при планировании поездок в Албанию. В дипведомстве напомнили, что недавно власти этой недружественной страны отменили безвизовый режим для российских путешественников.

"При планировании поездок в данную страну, включённую в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, рекомендовали бы тщательно взвешивать все за и против, учитывая в том числе риски, связанные с вопросами личной безопасности", — говорится в сообщении министерства.

Также там напомнили, что неоднократно были зафиксированы случаи дискриминационного отношения албанских властей к россиянам, включая выдворения, задержания, возбуждение уголовных дел под надуманными предлогами. Вместе с тем известно и о нескольких случаях гибели наших сограждан на территории Албании при невыясненных обстоятельствах.