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Регион
Опубликовано 25 апреля 2023, 19:07

В МИД призвали россиян взвешивать риски при поездках в Албанию после отмены страной безвиза

МИД России рекомендовал взвешивать риски при поездках в Албанию

Министерство иностранных дел России советует соотечественникам проявлять особую осторожность при планировании поездок в Албанию. В дипведомстве напомнили, что недавно власти этой недружественной страны отменили безвизовый режим для российских путешественников.

"При планировании поездок в данную страну, включённую в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, рекомендовали бы тщательно взвешивать все за и против, учитывая в том числе риски, связанные с вопросами личной безопасности", — говорится в сообщении министерства.

Также там напомнили, что неоднократно были зафиксированы случаи дискриминационного отношения албанских властей к россиянам, включая выдворения, задержания, возбуждение уголовных дел под надуманными предлогами. Вместе с тем известно и о нескольких случаях гибели наших сограждан на территории Албании при невыясненных обстоятельствах.

В Госдуме не считают трагедией отмену Албанией безвизового режима для россиян
В Госдуме не считают трагедией отмену Албанией безвизового режима для россиян

Напомним, 21 апреля албанское посольство в Москве сообщило, что власти Тираны отменили безвизовый режим для россиян, действовавший ежегодно во время курортного сезона — с 1 мая по 30 сентября.

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Наталья Исакова
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