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25 апреля, 15:47

"Слухи преувеличены": Пригожин заявил, что не имеет никакого отношения к Кремлю

Пригожин сообщил, что не входит в ближайшее окружение Путина

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что не входит в ближайшее окружение российского лидера Владимира Путина и не имеет никакого отношения к Кремлю. Об этом пишет DefenceWeb.

"Я скажу вам, что слухи о моём знакомстве с президентом Путиным очень, очень преувеличены. Конечно, я общался с ним, но слухи о нашем знакомстве — это всего лишь слухи", — подчеркнул Пригожин.

Основатель ЧВК "Вагнер" добавил, что нынешний российский лидер мог посещать его рестораны в Санкт-Петербурге, будучи ещё заммэра. При этом Пригожин подчеркнул, что тогда у него не было интереса разговаривать с Путиным. По его словам, само знакомство было уже во время президентства Путина. Пригожин также отметил, что у него нет возможности навещать российского лидера или звонить ему.

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Ранее Пригожин заявил, что, как только будет освобождён Артёмовск, ВСУ начнут контрнаступление. По его словам, украинские военные воспользуются тем, что российские бойцы будут втянуты внутрь города.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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