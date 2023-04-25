"Слухи преувеличены": Пригожин заявил, что не имеет никакого отношения к Кремлю

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что не входит в ближайшее окружение российского лидера Владимира Путина и не имеет никакого отношения к Кремлю. Об этом пишет DefenceWeb.

"Я скажу вам, что слухи о моём знакомстве с президентом Путиным очень, очень преувеличены. Конечно, я общался с ним, но слухи о нашем знакомстве — это всего лишь слухи", — подчеркнул Пригожин.

Основатель ЧВК "Вагнер" добавил, что нынешний российский лидер мог посещать его рестораны в Санкт-Петербурге, будучи ещё заммэра. При этом Пригожин подчеркнул, что тогда у него не было интереса разговаривать с Путиным. По его словам, само знакомство было уже во время президентства Путина. Пригожин также отметил, что у него нет возможности навещать российского лидера или звонить ему.