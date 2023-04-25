"Слухи преувеличены": Пригожин заявил, что не имеет никакого отношения к Кремлю
Пригожин сообщил, что не входит в ближайшее окружение Путина
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что не входит в ближайшее окружение российского лидера Владимира Путина и не имеет никакого отношения к Кремлю. Об этом пишет DefenceWeb.
"Я скажу вам, что слухи о моём знакомстве с президентом Путиным очень, очень преувеличены. Конечно, я общался с ним, но слухи о нашем знакомстве — это всего лишь слухи", — подчеркнул Пригожин.
Основатель ЧВК "Вагнер" добавил, что нынешний российский лидер мог посещать его рестораны в Санкт-Петербурге, будучи ещё заммэра. При этом Пригожин подчеркнул, что тогда у него не было интереса разговаривать с Путиным. По его словам, само знакомство было уже во время президентства Путина. Пригожин также отметил, что у него нет возможности навещать российского лидера или звонить ему.
Ранее Пригожин заявил, что, как только будет освобождён Артёмовск, ВСУ начнут контрнаступление. По его словам, украинские военные воспользуются тем, что российские бойцы будут втянуты внутрь города.
ТАСС / Сергей Бобылев