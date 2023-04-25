Украинский генерал посетовал на использование россиянами GPS-приложения с координатами ВСУ

Российские военные активно используют GPS-приложение для координации атак на позиции украинских солдат, сообщил командующий сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, речь идёт о приложении Alpine Quest GPS для смартфонов. Сырский утверждает, что программа, в частности, позволяет отмечать координаты позиций ВСУ и маршруты выдвижения к ним.

"Командиры штурмовых групп используют смартфоны со специальным программным обеспечением Alpine Quest GPS, в которой нанесены координаты позиций наших огневых средств, объекты атаки, маршруты выдвижения к ним, а также задачи соседних подразделений", — сказал украинский генерал-полковник в интервью агентству "Интерфакс – Украина".

Сырский также отметил, что войска ВС РФ под Артёмовском несколько изменили тактику. Теперь, по его словам, российские подразделения формируют специальные штурмовые отряды, которые снабжены большим количеством огнемётов и миномётов. Также россияне часто действуют при поддержке танков, резюмировал он.