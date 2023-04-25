Глава МИД Германии Бербок не приняла приглашение на заседание Совбеза ООН

Глава МИД Германии Анналена Бербок не приняла полученное приглашение на заседание Совбеза ООН под председательством руководителя МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает газета Bild.

"Бербок была приглашена, но отказалась от поездки в Нью-Йорк и вместо этого занялась репатриацией немецких граждан из Судана", — сказано в материале.

Кроме того, на своей странице в Twitter Бербок призвала стороны конфликта в Судане сложить оружие. В ответ на это комментаторы раскритиковали её и указали, что от Германии ждут действий по поводу Украины. Именно украинский кризис был одной из тем на заседании Совбеза ООН.