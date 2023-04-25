Страшная трагедия с газовым котлом на Урале унесла жизни пяти человек

В городе Златоуст Челябинской области пять человек погибли из-за самодельного газового котла в квартире. Об этом сообщает SHOT.

На Урале пять человек умерли из-за газового котла в квартире. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, владелец квартиры при подключении котла вывел трубу в вентиляцию. Некоторое время всё было в порядке, мужчина сдал квартиру вместе с небезопасным оборудованием 20-летней девушке. В одну из ночей произошла утечка, в это время в гостях у девушки были трое друзей в возрасте от 20 до 25 лет.

Из-за угарного газа все четверо скончались, у 20-летней девушки остался маленький ребёнок. Также погибла и 61-летняя соседка, к ней газ попал через вентиляцию. В отношении владельца квартиры возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Некоторое время он провёл в СИЗО, но его выпустили.

Мужчина выплатил по 200 тысяч рублей трём семьям погибших, две другие отказались принимать деньги. Мать девушки и сын пенсионерки хотят, чтобы собственника квартиры приговорили к реальному сроку. А вот его родственники отрицают вину мужчины и считают ответственными за случившееся коммунальные службы. Уточняется, что в этой квартире уже была утечка газа в 2019 году. Тогда погибла кошка, а жильцам удалось спастись.