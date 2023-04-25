КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 17:06

Офис Зеленского потребовал поставлять российский газ в ЕС только через Украину

Офис украинского лидера Владимира Зеленского предложил прекратить прямые поставки российского газа в страны Евросоюза и производить их только через газотранспортную систему Незалежной, говорится в новом плане с рекомендациями западным странам по усилению антироссийских санкций. К слову, в его разработке, в частности, принимали участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Документ состоит из 35 страниц, 12 разделов и носит название "План действий 2.0".

"Мы предлагаем санкции, которые приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов, способных транспортировать природный газ на европейский рынок, за исключением потоков, которые направляются через украинскую газотранспортную систему", — указано в документе.

Вместе с тем Киев призвал ЕС создать резервный буфер газа на Украине, а также ввести санкции против российских нефтегазовых компаний.

Российскому газу в Европе отвели место "ресурса нон грата"

Российскому газу в Европе отвели место "ресурса нон грата"

А ранее в "Газпроме" предрекли ЕС трудности в пополнении хранилищ из-за отказа от российского газа. В компании отметили, что пережить этот отопительный сезон европейцам во многом помогла тёплая погода, но нет никаких гарантий, что природа сделает такой подарок и на следующую зиму.

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Telegram / "Газпром"

Наталья Исакова
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