Офис Зеленского потребовал поставлять российский газ в ЕС только через Украину

Офис украинского лидера Владимира Зеленского предложил прекратить прямые поставки российского газа в страны Евросоюза и производить их только через газотранспортную систему Незалежной, говорится в новом плане с рекомендациями западным странам по усилению антироссийских санкций. К слову, в его разработке, в частности, принимали участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Документ состоит из 35 страниц, 12 разделов и носит название "План действий 2.0".

"Мы предлагаем санкции, которые приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов, способных транспортировать природный газ на европейский рынок, за исключением потоков, которые направляются через украинскую газотранспортную систему", — указано в документе.

Вместе с тем Киев призвал ЕС создать резервный буфер газа на Украине, а также ввести санкции против российских нефтегазовых компаний.