Посадка японского модуля Hakuto-R на Луну закончилась провалом

Связь с японским модулем Hakuto-R, на борту которого находится арабский луноход, была потеряна при посадке на Луну, поэтому миссия была признана неудачной, заявил глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада. Он отметил, что связь с модулем была до самого момента посадки, но потом контакт был потерян.

"Должны признать, что мы не смогли совершить успешную посадку", — сказал Хакамада в ходе выступления, которое транслировалось на YouTube-канале компании.

Отметим, что японский модуль должен был сесть на поверхность Луны в 19:40 по московскому времени.