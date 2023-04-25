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25 апреля, 17:54

Посадка японского модуля Hakuto-R на Луну закончилась провалом

Связь с японским модулем Hakuto-R, на борту которого находится арабский луноход, была потеряна при посадке на Луну, поэтому миссия была признана неудачной, заявил глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада. Он отметил, что связь с модулем была до самого момента посадки, но потом контакт был потерян.

"Должны признать, что мы не смогли совершить успешную посадку", — сказал Хакамада в ходе выступления, которое транслировалось на YouTube-канале компании.

Отметим, что японский модуль должен был сесть на поверхность Луны в 19:40 по московскому времени.

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Ранее Лайф сообщал, что тестовый запуск ракеты, на которой Илон Маск обещал доставлять людей на Марс, закончился взрывом. После этого в SpaceX заявили, что расценивают сам факт старта как успех. При этом Маск убеждён, что для выполнения первой миссии ракеты может потребоваться несколько попыток.

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Unsplash

Наталья Исакова
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