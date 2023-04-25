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25 апреля, 19:23

В зоне СВО погиб 46-летний депутат из Хакасии

Глава Хакасии Коновалов: В зоне СВО погиб депутат Дмитрий Иванов

<p>Дмитрий Иванов. Фото © <a href="http://vskhakasia.ru/deputatskiy-korpus/deputati/662-ivanov-dmitrij-anatolevich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Верховный Совет республики Хакасия</a></p>

Дмитрий Иванов. Фото © Верховный Совет республики Хакасия

В зоне российской специальной военной операции погиб депутат Верховного совета Хакасии и член КПРФ Дмитрий Иванов. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов.

"Лично знал Дмитрия Анатольевича как честного, искреннего и принципиального человека. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Светлая и добрая память нашему товарищу, коммунисту, отдавшему жизнь в борьбе с нацистами, в борьбе за мирное небо над нашей Родиной", — написал Коновалов в VK.

Он рассказал, что 46-летний Дмитрий Иванов ушёл добровольцем в феврале этого года, служил в ЧВК "Вагнер" и геройски погиб при исполнении воинского долга. У политика остались вдова и пятеро детей.

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Генсек Федерации киокушин России погиб в зоне СВО, куда отправился добровольцем

Ранее Лайф писал, что сын бывшего крымского министра и борец Денис Шестак погиб в СВО. У него остались супруга и двое детей.

Арина Родионова
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