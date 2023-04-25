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Регион
Опубликовано 25 апреля 2023, 19:23
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В зоне СВО погиб 46-летний депутат из Хакасии

Глава Хакасии Коновалов: В зоне СВО погиб депутат Дмитрий Иванов

Дмитрий Иванов. Фото © Верховный Совет Республики Хакасия

Дмитрий Иванов. Фото © Верховный Совет Республики Хакасия

В зоне российской специальной военной операции погиб депутат Верховного совета Хакасии и член КПРФ Дмитрий Иванов. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов. Он отметил, что лично знал парламентария, высказался о нём как о честном, искреннем и принципиальном человеке.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Светлая и добрая память нашему товарищу, коммунисту, отдавшему жизнь в борьбе с нацистами, в борьбе за мирное небо над нашей Родиной", — написал Коновалов в VK.

Он рассказал, что 46-летний Дмитрий Иванов ушёл добровольцем в феврале этого года, служил в ЧВК "Вагнер" и геройски погиб при исполнении воинского долга. У политика остались вдова и пятеро детей.

Генсек Федерации киокушин России погиб в зоне СВО, куда отправился добровольцем
Генсек Федерации киокушин России погиб в зоне СВО, куда отправился добровольцем

Ранее Лайф писал, что сын бывшего крымского министра и борец Денис Шестак погиб в СВО. У него остались супруга и двое детей.

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Арина Родионова
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