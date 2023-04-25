В зоне СВО погиб 46-летний депутат из Хакасии

В зоне российской специальной военной операции погиб депутат Верховного совета Хакасии и член КПРФ Дмитрий Иванов. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов. Он отметил, что лично знал парламентария, высказался о нём как о честном, искреннем и принципиальном человеке.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Светлая и добрая память нашему товарищу, коммунисту, отдавшему жизнь в борьбе с нацистами, в борьбе за мирное небо над нашей Родиной", — написал Коновалов в VK.

Он рассказал, что 46-летний Дмитрий Иванов ушёл добровольцем в феврале этого года, служил в ЧВК "Вагнер" и геройски погиб при исполнении воинского долга. У политика остались вдова и пятеро детей.