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25 апреля, 20:13

"Очень мало": Кулеба счёл военную помощь Запада недостаточной

Глава МИД Украины Кулеба назвал недостаточной военную помощь Запада Киеву

Западные страны оказывают слишком мало военной помощи Киеву. Об этом заявил в эфире телеканала CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Притом что мы ценим всё, что уже было обещано и поставлено, этого ещё не достаточно", — подчеркнул Кулеба.

Он считает, что Запад поставляет "очень мало" "критически важных" для ВСУ артиллерийских снарядов, дальность поражения которых составляет до 30 километров. По мнению дипломата, Штатам следует скорректировать поставки "соответствующим образом".

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Ранее пользователей соцсетей разозлили резкие высказывания Кулебы в "Твиттере" в сторону Евросоюза, который, по словам министра, не готов выполнять обещанное Киеву.

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ТАСС / Ameer Al-Mohammedawi

Анатолий Симоненко
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