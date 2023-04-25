"Очень мало": Кулеба счёл военную помощь Запада недостаточной

Западные страны оказывают слишком мало военной помощи Киеву. Об этом заявил в эфире телеканала CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Притом что мы ценим всё, что уже было обещано и поставлено, этого ещё не достаточно", — подчеркнул Кулеба.

Он считает, что Запад поставляет "очень мало" "критически важных" для ВСУ артиллерийских снарядов, дальность поражения которых составляет до 30 километров. По мнению дипломата, Штатам следует скорректировать поставки "соответствующим образом".