"Вы чё, псы!": Под Саратовом школьник отбил сурка у собак, и тот не поверил своему счастью

В Саратовской области 14-летний школьник по имени Степан пришёл на помощь к истошно визжащему сурку, на которого напали собаки. Парень отогнал агрессивных животных от грызуна. Последний ещё долго не мог поверить своему счастью и молча в изумлении стоял и смотрел на своего спасителя. Школьник снял всё происходившее на видео, включая "обидчиков". Видео опубликовала "Аткарская газета".

Школьник спас сурка от стаи бродячих собак. Видео © "Аткарская газета"

"Вы чё, псы, вдвоём зажали одного?" — обратился парень к собакам, а затем повернулся к сурку и, видимо, в шутку поинтересовался у него, кто он такой, и попросил "не кидаться" на него.