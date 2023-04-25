Экс-банкира заочно арестовали за растрату трёх миллиардов рублей

В Москве Басманный суд принял решение о заочном аресте экс-учредителя обанкротившегося банка "Развитие" Олега Березовского. Он проходит по уголовному делу о растрате около 3 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, выдана санкция на заочный арест сроком на 2 месяца после экстрадиции Березовского на территорию России или с момента его задержания. Теперь он объявлен в международный розыск.