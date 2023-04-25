КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 20:27

Экс-банкира заочно арестовали за растрату трёх миллиардов рублей

Экс-учредитель банка "Развитие" заочно арестован по делу о растрате 3 млрд рублей

В Москве Басманный суд принял решение о заочном аресте экс-учредителя обанкротившегося банка "Развитие" Олега Березовского. Он проходит по уголовному делу о растрате около 3 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, выдана санкция на заочный арест сроком на 2 месяца после экстрадиции Березовского на территорию России или с момента его задержания. Теперь он объявлен в международный розыск.

В "Чистой линии" высказались о хищении Яриловой 125 млн через Музей мороженого

В "Чистой линии" высказались о хищении Яриловой 125 млн через Музей мороженого

Ранее в Москве правоохранительные органы задержали бывшего заместителя министра культуры Ольгу Ярилову по делу о хищении с "Пушкинских карт".

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Freepik / Fabrikasimf

Андрей Григорьев
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