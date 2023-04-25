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25 апреля, 20:38

В приморском Лесозаводске подавили масштабный пожар на предприятии

В Лесозаводске подавлен открытый огонь на площади 12 тысяч квадратных метров

В Приморском крае ликвидирован открытый огонь на площади 12 тысяч квадратных метров в Лесозаводске. Пожарные продолжают бороться с возгоранием на деревообрабатывающем предприятии, сообщили в МЧС.

"В 06:10 по местному времени (23:10 мск) открытое горение ликвидировано на площади около 12 тыс. кв. м. Работы по тушению продолжаются, проводится разборка и проливка конструкций", — рассказали в ведомстве.

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Напомним, сообщение о возгорании поступило в 12:50 (6:50 мск) 25 апреля. Из здания ещё до приезда спасателей эвакуировались 20 человек.

Андрей Григорьев
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