В приморском Лесозаводске подавили масштабный пожар на предприятии

В Приморском крае ликвидирован открытый огонь на площади 12 тысяч квадратных метров в Лесозаводске. Пожарные продолжают бороться с возгоранием на деревообрабатывающем предприятии, сообщили в МЧС.

"В 06:10 по местному времени (23:10 мск) открытое горение ликвидировано на площади около 12 тыс. кв. м. Работы по тушению продолжаются, проводится разборка и проливка конструкций", — рассказали в ведомстве.