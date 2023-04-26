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25 апреля, 21:13

Власти Украины запретили гражданским судам выходить на воду в Херсонской области

Киевские власти на подконтрольной Украине части Херсонской области запретили гражданским плавсредствам выходить на воду на время действия военного положения.

"Решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины", — сообщает украинская администрация в своём Telegram-канале.

Приказ об этом подписали назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый. Под запретом оказались абсолютно все плавсредства — от рыбацких до развлекательных. На воду можно выйти в период ограничения только судам Вооружённых сил Украины. Такая ситуация сохранится до отмены военного положения или отдельного распоряжения.

Херсонская область вошла в состав России по итогам проведённого в сентябре 2022 года референдума. Киевский режим не признаёт его легитимность и продолжает обстрелы региона. Под контролем РФ сейчас 75% территории области. ВСУ удерживают правый берег Днепра.

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Ранее Лайф писал, что между Крымом и Херсонской областью начнут ходить электрички. Как сообщил председатель Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, произойдёт это уже в мае.

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Wikipedia / Иван Котлобай

Арина Родионова
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