Ракетоносцы Ту-160 выполнили 14-часовой полёт над северными морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полёт над нейтральными водами акватории Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ и уточнили, что полёт был плановым.

Ракетоносцы Ту-160 совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями. Видео © Минобороны РФ

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева и Норвежского морей продолжительностью более 14 часов", — говорится в сообщении ведомства.

Сопровождали их в полёте экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. А самолёты дальней авиации обеспечили дозаправку в воздухе. В Минобороны подчеркнули, что подобные полёты над нейтральными водами совершаются регулярно.

"Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — добавили в ведомстве.