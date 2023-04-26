КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 22:15

В офисе Зеленского заявили о праве Украины уничтожать всё в Крыму и Донбассе

Подоляк: Украина "имеет право уничтожать всё" в Крыму и Донбассе

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что его страна "имеет право" уничтожать все в Крыму, ДНР, ЛНР а также в Запорожской и Херсонской областях.

Выступая в телеэфире, он отметил, что сейчас Украина "абсолютно точно зависит" от поставок вооружения из-за рубежа, приходится ей учитывать это и при выборе целей.

"Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать всё, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Тут нет ни одной юридической претензии к нам", — сказал Подоляк.

По его мнению, решив ударить прямо по Москве, Киев не решил бы вопрос урегулирования конфликта.

Подоляк попытался оправдаться фотошопом, говоря о слитых планах ВСУ по контрнаступлению

Подоляк попытался оправдаться фотошопом, говоря о слитых планах ВСУ по контрнаступлению

Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекший в Сеть секретный документ писала, Украина планировала нанести удары по территории России 24 февраля и не стала этого делать по просьбе США.

Обложка ©

ТАСС \ AP \ Nicolae Dumitrache

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров