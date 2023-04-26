Фитнес-клубы пожаловались на убытки из-за бегства россиян на дачи

Представители фитнес-индустрии бьют тревогу из-за резкого падения доходов: россияне стали экономить на спорте в преддверии летних отпусков. Бизнес просит временно избавить его от налогов, чтобы помочь выправить ситуацию. Об этом свидетельствует письмо, направленное министру финансов Антону Силуанову от лица Национального фитнес-сообщества, объединяющего свыше 2,2 тысяч клубов в 80 регионах.

Как пишет РБК, отправку такого послания подтвердила президент организации Елена Силина. В свою очередь в Минфине признали факт его получения.

Как сообщается в письме, с 2019 года расходы на содержание клубов в среднем выросли на 23%, а маржинальность сократилась с 10–15% до 3–5%. Также представители бизнеса обеспокоены снижением динамики продаж. Так, в апреле этого года порядка 22% клиентов решили взять не годовые клубные карты, а "короткие" абонементы, экономя перед отпуском. Также 11,5% отказались продлевать членство в клубах, так как решили отправиться на свои загородные участки. К 2023 году ожидается, что выручка фитнес-отрасли в среднем сократится на 5-7% по сравнению с этим же периодом 2019 года, а динамика роста, которая была достигнута в последние месяцы, будет нивелирована.

По словам гендиректора сети фитнес-клубов XFIT Ирины Тумановой, мало того, что с середины весны до конца лета в фитнес-индустрии считается низким сезоном, так в этом году клиенты ещё и больше экономят на "длинных" картах, чем в предыдущем. Она отметила, что запрос на "короткие" абонементы длительностью 1-3 месяца увеличился на 20% к марту этого года.

"Уже сейчас мы фиксируем падение продаж карт на 10–15% к предыдущему году и дополнительных услуг на 30% год к году, в зависимости от региона и конкретного клуба", — пояснила Туманова.

В качестве реальной помощи фитнес-индустрии Силуанова попросили ввести пониженные тарифы на уплату страховых взносов, которые суммарно составляют 7,6%. Кроме этого была обозначена просьба установить хотя бы на 9 месяцев нулевую ставку налогов, чтобы бизнес мог выйти из кризиса и сохранить ценообразование. Также фитнес-индустрия просит ввести программу кешбэка, внедрив налоговый вычет за корпоративный спорт и снизив до 10% НДС на спортоборудование, ввозимое в РФ из дружественных стран.

"Введение налогового вычета на корпоративный фитнес глобально не решит наших проблем, но как одна из мер комплексной поддержи однозначно сыграет важную роль", — сообщила Туманова.