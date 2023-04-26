Блогера Бустера и певца Егора Крида забанили на "Твиче"

Блогер Вячеслав Леонтьев, известный как Buster, а также певец Егор Крид заблокированы на платформе Twitch. Об этом сообщает cyber.sports.ru.

Как отмечает издание, причина блокировки пока неизвестна, как и её длительность. В свою очередь "Чемпионат" пишет, что на платформе заблокирован ещё один популярный стример — Константин PLOHOYPAREN Смоляр.

После появления таких сообщений Бустер и Крид опубликовали в своих Telegram-каналах одинаковое видео: в течение пяти секунд они позируют на камеру, а затем смеются. Также стримеры разместили сообщение с одной латинской буквой F — первой в популярном английском нецензурном слове. Комментаторы в шутку предлагают поддержать Крида и Бустера лайками, чтобы тех побыстрее разблокировали.