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25 апреля, 23:48

Блогера Бустера и певца Егора Крида забанили на "Твиче"

Блогер Вячеслав Леонтьев, известный как Buster, а также певец Егор Крид заблокированы на платформе Twitch. Об этом сообщает cyber.sports.ru.

Как отмечает издание, причина блокировки пока неизвестна, как и её длительность. В свою очередь "Чемпионат" пишет, что на платформе заблокирован ещё один популярный стример — Константин PLOHOYPAREN Смоляр.

После появления таких сообщений Бустер и Крид опубликовали в своих Telegram-каналах одинаковое видео: в течение пяти секунд они позируют на камеру, а затем смеются. Также стримеры разместили сообщение с одной латинской буквой F — первой в популярном английском нецензурном слове. Комментаторы в шутку предлагают поддержать Крида и Бустера лайками, чтобы тех побыстрее разблокировали.

В РФ призвали привлечь Крида и Хованского к уголовной ответственности за рекламу казино

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Напомним, несколько дней назад Крид, Гасанов и ещё 13 блогеров подпали под бан Роскомнадзора за рекламу казино. Платформам Twitch, Telegram и Kick были направлены требования ограничить доступ к их аккаунтам на территории России.

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Telegram / Бустер

Анатолий Симоненко
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