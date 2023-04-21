Крид, Гасанов и ещё 13 блогеров подпали под бан Роскомнадзора за рекламу казино

Аккаунты 15 блогеров, в числе которых Егор Крид, Гусейн Гасанов, Андрей (Mellstroy) Бурим, Некоглай (Николай Лебедев) и Юрий Хованский внесли в Единый реестр запрещённой информации Роскомнадзора. Ранее ведомство внесло в перечень ссылки на материалы блогеров на стриминговой платформе Twitch об азартных играх и лотереях.

Как уточнила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, платформам Twitch, Telegram и Kick также направлены требования от Роскомнадзора об ограничении доступа на территории РФ к аккаунтам указанных блогеров.

"Получили официальные ответы от Роскомнадзора и ФНС в связи с обращениями Лиги по незаконной рекламе казино. В реестр запрещённых сайтов внесены ресурсы стримеров на площадках Twitch, Telegram, Kick. Платформам направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на территории России", — приводит заявление Мизулиной ТАСС.