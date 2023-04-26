КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 23:28

Пушков увидел скрытый смысл в "украинском контрнаступлении"

Пушков: "Украинское контрнаступление" – это атака Запада

Контрнаступление, которое давно анонсируют власти Украины, на самом деле будет больше атакой Запада, чем Киева. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

"На Западе делают такую огромную ставку на так называемое "украинское контрнаступление", что абсолютно ясно: это уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада", — отметил Пушков.

Лавров назвал шизофренией предложения о переговорах с Киевом после контрнаступления ВСУ

Лавров назвал шизофренией предложения о переговорах с Киевом после контрнаступления ВСУ

Ранее сообщалось, что Запад может лишить Киев поддержки в случае провала контрнаступления ВСУ. Дело в том, что США и их союзники не обладают достаточными запасами, а внутреннее производство не может удовлетворить нужды Незалежной до следующего года.

Обложка ©

Telegram / alexey_pushkov

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Алексей Пушков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров