Пушков увидел скрытый смысл в "украинском контрнаступлении"

Контрнаступление, которое давно анонсируют власти Украины, на самом деле будет больше атакой Запада, чем Киева. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

"На Западе делают такую огромную ставку на так называемое "украинское контрнаступление", что абсолютно ясно: это уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада", — отметил Пушков.