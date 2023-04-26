Пушков увидел скрытый смысл в "украинском контрнаступлении"
Пушков: "Украинское контрнаступление" – это атака Запада
Контрнаступление, которое давно анонсируют власти Украины, на самом деле будет больше атакой Запада, чем Киева. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
"На Западе делают такую огромную ставку на так называемое "украинское контрнаступление", что абсолютно ясно: это уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада", — отметил Пушков.
Ранее сообщалось, что Запад может лишить Киев поддержки в случае провала контрнаступления ВСУ. Дело в том, что США и их союзники не обладают достаточными запасами, а внутреннее производство не может удовлетворить нужды Незалежной до следующего года.
Telegram / alexey_pushkov