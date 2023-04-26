Гендиректор управкомпании на Камчатке попался на краже 168 миллионов рублей

Генерального директора одной из управляющих компаний на Камчатке подозревают в хищении 168 миллионов рублей из бюджета. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело в отношении 59-летнего жителя краевого центра.

Задержание гендиректора УК на Камчатке. Видео © СК РФ

"По данным следствия злоумышленник, занимая должность генерального директора управляющей компании, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с другими её участниками, разработал и реализовал схему по искусственному наращиванию стоимости топливных ресурсов", — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, деньги расхищали путём перепродажи топлива через подконтрольное предприятие. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.

В отношении остальных членов ОПГ уголовное дело расследуется. В СК отметили, что разбираться в деталях совершённого преступления помогали сотрудники ФСБ и МВД.