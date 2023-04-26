"Резко ускорился": В Японии рассказали о последних минутах "жизни" разбившегося на Луне модуля
Ispace: Модуль HAKUTO-R перед жёсткой посадкой на Луну "резко ускорился"
Модуль HAKUTO-R. Фото © Ispace
Японский модуль HAKUTO-R, вероятнее всего, совершил на Луне жёсткую посадку, связь с ним едва ли будет установлена. Об этом заявила компания – разработчик модуля Ispace.
"Принимая во внимание все обстоятельства, мы полагаем, что с большой вероятностью модуль в итоге совершил жёсткую посадку на Луну", — отметили там.
По данным производителя, модуль в последние секунды перед посадкой резко ускорился. Связь в этот момент с ним ещё была, но затем оборвалась. В компании признали, что теперь считать посадку на Луну успешной будет затруднительно.
Модуль HAKUTO-R был запущен к Луне в декабре прошлого года. Он должен был доставить на естественный спутник Земли четырёхколёсный луноход "Рашид" Объединённых Арабских Эмиратов, а также маленький луноход, созданный японскими компаниями. Если бы миссия была успешной, HAKUTO-R должен был стать первым в мире аппаратом частной разработки, которому удалось совершить посадку на Луну. К тому же Япония могла бы стать четвёртой страной, посадившей свой модуль на Луну (наряду с СССР, США и Китаем).
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