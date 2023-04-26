Назван самый популярный у россиян алкогольный напиток

В первые четыре месяца 2023 года у россиян самым востребованным алкогольным напитком стало пиво. Такие выводы были сделаны на основании исследования спроса в небольших "магазинах у дома".

"В небольших "магазинах у дома" самым востребованным алкоголем у россиян является пиво. 59% от продаж этой категории напитков приходится именно на него. Вторым по востребованности является вино – 27%", — сообщили "Москве 24" в пресс-службе компании АТОЛ.

А вот среди крепкого алкоголя лидерами продаж с января по апрель стали водка (3%) и виски (1%). Как отмечают в компании, реже всего россияне выбирали бренди и саке. На покупки этого вида алкоголя пришлось 0,05 и 0,02% от общего объёма продаж.