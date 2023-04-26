"Прощай, 66-й": Охотское море "съело" грузовики на глазах у их хозяев

В Соболевском районе Камчатского края рыбаки отправились за уловом, но даже не начали рыбалку. Их автомобиль унесло в Охотское море. Как ни пытались они спасти автотранспорт, Посейдон поглотил его.

Несколько машин унесло волнами в Охотское море на глазах у рыбаков. Видео © VK / Рыбалка в Сибири на Байкале

На видео, которое сделали очевидцы, волны сначала "сожрали" рыбацкую вахтовку, а затем смяли и манипулятор, который те пригнали, чтобы спасти свою машину. За последним беспомощным барахтаньем последней мужчинам только и осталось наблюдать с берега.

"Прощай, 66-й", — грустно сказал один из очевидцев "гибели" полноприводного грузовика.