Во Владивостоке 15 тысяч жителей остались без воды из-за аварии

В микрорайоне "Снеговая Падь" Владивостока произошла крупная авария, в результате которой более 15 тысяч человек остались без горячей и холодной воды. Городская прокуратура проводит проверку.

"Прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку по факту отключения водоснабжения в 14 многоквартирных домах в микрорайоне "Снеговая Падь", — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

Там отметили, что авария на сетях нарушила право 15 тысяч человек на бесперебойное получение коммунальной услуги.