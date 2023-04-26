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26 апреля, 02:05

Во Владивостоке 15 тысяч жителей остались без воды из-за аварии

В микрорайоне "Снеговая Падь" Владивостока произошла крупная авария, в результате которой более 15 тысяч человек остались без горячей и холодной воды. Городская прокуратура проводит проверку.

"Прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку по факту отключения водоснабжения в 14 многоквартирных домах в микрорайоне "Снеговая Падь", — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

Там отметили, что авария на сетях нарушила право 15 тысяч человек на бесперебойное получение коммунальной услуги.

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Ранее Лайф писал, что огромный фонтан кипятка забил из-под земли в Петербурге после прорыва трубопровода. Очевидцы поделились в Сети кадрами коммунального бедствия.

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Wikipedia / Владимир Кобзарь

Арина Родионова
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