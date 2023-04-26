Школьница во Владивостоке избила одноклассницу, ровесники снимали это на видео

В 58-й школе Владивостока подрались две ученицы, одна из них, по предварительной информации, повредила другой позвоночник. В социальных сетях появилось предположение, что конфликт начался с того, что одна из девочек оскорбила мать другой. Чтобы посмотреть на драку, собралась толпа ровесников, кто-то из них снимал на телефон.

Как сообщает "КП — Дальний Восток", ровесница била соперницу ногами по голове и таскала за волосы. Правоохранительные органы официально случившееся ещё не прокомментировали.

"Самое страшное, что другие дети пришли на это посмотреть, как на развлечение. Никто не попытался разнять девочек, или хотя бы позвать старших", — комментируют произошедшее местные жители.