Украине предрекли роль радиоактивной свалки
Посольство России в Лондоне: Украину ждёт роль радиоактивной свалки
Украина рискует превратиться в "радиоактивную свалку" из-за решения Киева принять от Великобритании снаряды с обеднённым ураном. Об этом заявили в пресс-службе российского посольства в Лондоне.
"Окончательно ясно, что Запад уготовил Украине роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивной свалки — со всеми вытекающими из этого тяжёлыми последствиями для здоровья местных жителей и окружающей среды", — говорится в сообщении диппредставительства.
По сообщению представителей посольства, ранее произнесённые слова замглавы Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи — это "мрачное свидетельство беспощадности англосаксонской политики" в отношении Незалежной.
Напомним, Хиппи заявил, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обеднённым ураном. По его словам, Великобритания не будет давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов.
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