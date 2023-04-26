КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 03:07

Украине предрекли роль радиоактивной свалки

Посольство России в Лондоне: Украину ждёт роль радиоактивной свалки

Украина рискует превратиться в "радиоактивную свалку" из-за решения Киева принять от Великобритании снаряды с обеднённым ураном. Об этом заявили в пресс-службе российского посольства в Лондоне.

"Окончательно ясно, что Запад уготовил Украине роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивной свалки — со всеми вытекающими из этого тяжёлыми последствиями для здоровья местных жителей и окружающей среды", — говорится в сообщении диппредставительства.

По сообщению представителей посольства, ранее произнесённые слова замглавы Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи — это "мрачное свидетельство беспощадности англосаксонской политики" в отношении Незалежной.

С Лондона пообещали спросить за урановые снаряды для ВСУ

С Лондона пообещали спросить за урановые снаряды для ВСУ

Напомним, Хиппи заявил, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обеднённым ураном. По его словам, Великобритания не будет давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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