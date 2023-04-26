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26 апреля, 03:31

Евросоюз решил заняться своим "зелёным планом"

"Коммерсант": ЕС свернёт торговлю сертификатами на выбросы

В рамках климатической программы "Fit for 55 in 2030" советом Европейского союза (ЕС) было принято несколько законов. В их числе — отказ от торговли сертификатами на выбросы и от неэкологичного импорта.

В ЕС, пишет газета "Коммерсант", хотят сократить торговлю сертификатами на выбросы CO2 для ввозимой в Евросоюз продукции. Также там отменят бесплатные квоты на выбросы для собственных предприятий. Кроме того, как говорится в документе, европейцы пришли к выводу, что на горизонте ближайших десяти лет оба "льготных" механизма нужно свернуть. Увеличить скорость по сокращению выбросов к 2030 году и достижения в углеродной нейтральности решено в том числе из-за энергокризиса, с которым Европа столкнулась в 2022 году.

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Ранее Лайф писал, что в конце прошлого года в ЕС договорились о "крупнейшем законе о климате в Европе", в результате которого промышленным предприятиям придётся сокращать углеродные выбросы уже в текущем десятилетии.

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Арина Родионова
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