В правящей партии Японии предложили передать Украине ракеты и средства ПВО

В Японии предложили рассмотреть возможность поставки на Украину ракет и систем противовоздушной обороны. С таким призывом выступило военное лобби в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Накануне в стране начались консультации о пересмотре действующих ограничений по передаче оружия за рубеж. В совещании участвует также младший партнёр ЛДП по правящей коалиции — центристская партия "Комэйто".

Как сообщает газета Yomiuri, либерал-демократы настроены также на разрешение экспорта боевых кораблей в Юго-Восточную Азию. "Комэйто" в принципе не против смягчения ограничений, но призывает с этим не спешить. Там считают, что сейчас можно остановиться пока на отправке устройств для разминирования. До этого из Японии в Киев были направлены военные шлемы и бронежилеты. Кроме того, командование японских сухопутных сил хотело поделиться с Украиной реактивными системами залпового огня MLRS (Multiple Launch Rocket System). Их планируют снять с вооружения в 2029 году. В связи с запретом на вывоз вооружения в зоны конфликтов окончательное решение по этому вопросу не принято.

По существующим документам сейчас Япония может осуществлять поставки военной техники только в страны, участвующие в совместной разработке или производстве, и на данный момент для Токио это только США. Жители страны в проведённом соцопросе высказались против снятия ограничений. Только 16% ответило положительно, 76% подобные решения отвергли.