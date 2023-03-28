Оппозиция осудила премьера Японии за молчание о снарядах Киева с обеднённым ураном
Премьер-министр Японии Фумио Кисида подвергся критике со стороны оппозиции за то, что не поднял на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским тему снарядов с обеднённым ураном. В парламенте главе японского правительства напомнили, что он родом из Хиросимы, которая подверглась ядерному удару со стороны США.
"Господин премьер-министр, вы намерены призвать Великобританию не передавать такие снаряды?" — поинтересовался у Кисиды лидер оппозиционной партии "Рэйва синсэнгуми" Таро Ямамото во время заседания бюджетной комиссии верхней палаты парламента.
Тот прямо не ответил, лишь сказал, что, "несмотря на проведение различных исследований о негативном воздействии на здоровье человека, каких-либо конкретных результатов не было". Ямамото же отметил, что из-за таких снарядов есть риск развития раковых заболеваний.
"Господин премьер, во время вашей встречи с Зеленским вы попросили его не использовать снаряды с обеднённым ураном?" — спросил Ямамото.
"Что касается снарядов с обеднённым ураном, во время моей встречи с Зеленским я не сказал ничего конкретно по этой теме", — признался тот.
Напомним, Британия заявила об отправке Киеву бронебойных снарядов с обеднённым ураном. Президент России Владимир Путин предупредил, что в этом случае Москве придётся отреагировать должным образом. Он также назвал эти поставки попыткой продлить конфликт на Украине. Вместе с тем глава государства сказал, что РФ не допускает излишней милитаризации своей экономики, а вот странам Запада придётся это сделать, если они действительно намерены поставить Киеву боеприпасы и технику в заявленном количестве.
Flickr / unisgeneva