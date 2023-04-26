В Пентагоне заявили о "ценном уроке" конфликта на Украине на случай войны с Китаем

Боевые действия на Украине преподносят Америке "ценные уроки", которые пригодятся, если случится конфликт с Китаем. Эти "уроки" простираются от необходимости создать прочную систему трубопроводов до инноваций в области космических исследований. Такое мнение высказала замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

"Сейчас мы пытаемся развивать нашу промышленную базу и изучать эту промышленную базу, которая последние 60 лет пребывала в циклах пиршества и голода", — заявила она агентству Bloomberg.

Хикс считает, что украинский конфликт показал успешное сотрудничество между Штатами и союзниками в вопросах оказания экономического давления, а также проявил ценность обмена данными разведки. Также, по словам замминистра, конфликт заставил обратить внимание на "невероятную экосистему" коммерческих инноваций Америки в космосе. Она подчеркнула, что, хотя Штаты и продолжат совершать военные поставки в Незалежную, главным образом их внимание будет направлено на соперничество с КНР в Тихоокеанском регионе. Хикс отметила, что у США есть чёткая стратегия, ориентированная на Пекин.

Собеседница агентства также прокомментировала информацию о том, что Китай может попытаться вторгнуться на Тайвань в 2027 году. По её словам, Штаты работают над тем, чтобы власти КНР каждое утро принимали решение не делать этого, и США будут заниматься этим и в 2045 году.