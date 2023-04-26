ВСУ рано утром обстреляли два района Донецка

ВСУ рано утром 26 апреля обстреляли несколько районов Донецка. Украинские военные выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам города 20 ракет из РСЗО. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел произошёл в 07:50 мск. Тип РСЗО не уточняется. О пострадавших и повреждениях информация пока не поступала.