КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 05:18

ВСУ рано утром обстреляли два района Донецка

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

ВСУ рано утром 26 апреля обстреляли несколько районов Донецка. Украинские военные выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам города 20 ракет из РСЗО. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел произошёл в 07:50 мск. Тип РСЗО не уточняется. О пострадавших и повреждениях информация пока не поступала.

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Ранее сообщалось, что российские военные из группировки "Днепр" на Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов Вооружённых сил Украины. Также было ликвидировано до 30 солдат и склад, рассказал глава пресс-центра группировки Алексей Рулёв.

Обложка ©

ТАСС / Николай Тришин

Иван Косицын
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