Захарова удивилась, зачем США приводили сестру Уилана на заседание Совбеза ООН

Хотя, продолжила дипломат, как сказал Лавров, для обсуждения вопросов обмена заключёнными между РФ и США установлены специальные каналы. По словам Захаровой, заседание Совбеза ООН по проблематике многосторонности и реализации принципа организации и выстраивания обновлённых международных отношений получилось хрестоматийным с точки понимания того, какая страна чем занимается. Так, если Россия, Китай и целый ряд государств были сфокусированы на проблемах современности и способах их преодоления, то другие же проводили пиар-кампанию. Как уточнила Захарова, США сами не включили Уилана в обмен заключёнными, а сделали выбор в пользу американской баскетболистки Бриттни Грайнер. В этой связи непонятно, зачем Вашингтон приводил в Совбез ООН сестру Уилана, подчеркнула российский дипломат.