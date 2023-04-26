Захарова удивилась, зачем США приводили сестру Уилана на заседание Совбеза ООН
Захарова: США устроили пиар-кампанию на Совбезе ООН, приведя сестру Пола Уилана
США устроили непотребную пиар-кампанию, приведя сестру американца Пола Уилана на заседание Совбеза ООН, в котором принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Другая группа стран, натоцентричных, то есть сателлитов Вашингтона... выступила в рамках какой-то жуткой, дешёвой, непотребной пиар-кампании. Притащили родственников Пола Уилана зачем-то", — подчеркнула она.
Хотя, продолжила дипломат, как сказал Лавров, для обсуждения вопросов обмена заключёнными между РФ и США установлены специальные каналы. По словам Захаровой, заседание Совбеза ООН по проблематике многосторонности и реализации принципа организации и выстраивания обновлённых международных отношений получилось хрестоматийным с точки понимания того, какая страна чем занимается. Так, если Россия, Китай и целый ряд государств были сфокусированы на проблемах современности и способах их преодоления, то другие же проводили пиар-кампанию. Как уточнила Захарова, США сами не включили Уилана в обмен заключёнными, а сделали выбор в пользу американской баскетболистки Бриттни Грайнер. В этой связи непонятно, зачем Вашингтон приводил в Совбез ООН сестру Уилана, подчеркнула российский дипломат.
Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года по подозрению в шпионаже. В июне 2020 года американца приговорили к 16 годам лишения свободы. Своё наказание Уилан отбывает в мордовской колонии. После обмена российского бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер семья Уилана разочаровалась в том, что выбрали не его.
VK / МИД России