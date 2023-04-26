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26 апреля, 06:41
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Два неизвестных дрона упали на участки местных жителей в Подмосковье

Два неизвестных дрона упали на участки местных жителей в Подмосковье. Как сообщает телеграм-канал SHOT, один из коптеров был с камерой.

Первый беспилотник рухнул накануне примерно в 17:00 мск возле дома жителя деревни Новосидориха в Шатурском районе. Модель дрона пока установить не удалось, так как опознавательных знаков на нём не было. Длина устройства — около 20 сантиметров.

Неизвестный беспилотник с камерой и микрофоном упал в Подмосковье

Неизвестный беспилотник с камерой и микрофоном упал в Подмосковье

Второй БПЛА залетел за забор и приземлился на территории участка в деревне Обухово в Раменском городском округе. Это произошло около 20:00 мск. Дрон SJRC F11 с камерой обследовали на наличие взрывчатки, но её не оказалось. Сейчас выясняется, кто является владельцем коптеров.

Ранее сообщалось, что беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. Устройство не сдетонировало, в результате инцидента никто не пострадал.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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