Два неизвестных дрона упали на участки местных жителей в Подмосковье. Как сообщает телеграм-канал SHOT, один из коптеров был с камерой.

Первый беспилотник рухнул накануне примерно в 17:00 мск возле дома жителя деревни Новосидориха в Шатурском районе. Модель дрона пока установить не удалось, так как опознавательных знаков на нём не было. Длина устройства — около 20 сантиметров.

Второй БПЛА залетел за забор и приземлился на территории участка в деревне Обухово в Раменском городском округе. Это произошло около 20:00 мск. Дрон SJRC F11 с камерой обследовали на наличие взрывчатки, но её не оказалось. Сейчас выясняется, кто является владельцем коптеров.