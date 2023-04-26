КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 07:46

Мишустин на марафоне "Знание" констатировал восстановление экономики РФ

Мишустин: Экономика России уверенно восстанавливается

Российская экономика уверенно восстанавливается после введения огромного количества западных санкций. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".

"Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года", — отметил глава правительства.

По словам Мишустина, инфляция не достигла уровня в 20%, который предрекали России, а составила менее 12% по итогам 2022 года, а сейчас и вовсе менее 3%.

Мишустин считает, что в 2024-м Россия обгонит развитые страны по росту ВВП

Мишустин считает, что в 2024-м Россия обгонит развитые страны по росту ВВП

Напомним, в апреле Международный валютный фонд дал положительный прогноз по российской экономике на 2023 год, предположив рост ВВП на 0,7%. Тем самым МВФ пересмотрел ранее приведённые данные и допустил, что в России ВВП может вырасти ещё на 0,4 процентного пункта.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов / POOL

Александра Вишнякова
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