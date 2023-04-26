Мишустин на марафоне "Знание" констатировал восстановление экономики РФ
Мишустин: Экономика России уверенно восстанавливается
Российская экономика уверенно восстанавливается после введения огромного количества западных санкций. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".
"Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года", — отметил глава правительства.
По словам Мишустина, инфляция не достигла уровня в 20%, который предрекали России, а составила менее 12% по итогам 2022 года, а сейчас и вовсе менее 3%.
Напомним, в апреле Международный валютный фонд дал положительный прогноз по российской экономике на 2023 год, предположив рост ВВП на 0,7%. Тем самым МВФ пересмотрел ранее приведённые данные и допустил, что в России ВВП может вырасти ещё на 0,4 процентного пункта.
ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов / POOL