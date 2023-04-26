Мишустин на марафоне "Знание" констатировал восстановление экономики РФ

Российская экономика уверенно восстанавливается после введения огромного количества западных санкций. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".

"Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года", — отметил глава правительства.

По словам Мишустина, инфляция не достигла уровня в 20%, который предрекали России, а составила менее 12% по итогам 2022 года, а сейчас и вовсе менее 3%.