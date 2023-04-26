КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 09:15

На стадионе "Торпедо" в Москве нашли человеческие кости 100-летней давности

В Москве на территории стадиона "Торпедо", который находится на реконструкции, обнаружили человеческие останки. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Рабочие откопали на стройплощадке череп и кости. По предварительным данным, останкам примерно сто лет. Личность погибшего в ближайшее время установит экспертиза.

В Дагестане на берегу Каспийского моря обнаружили останки 18 человек

В Дагестане на берегу Каспийского моря обнаружили останки 18 человек

Ранее Лайф писал о похожем случае, который произошёл в центре столицы. На улице Малой Никитской под зданием бывшей музыкальной студии обнаружили обломки черепа, ребро и ещё два вида костей.

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Агентство "Москва"

Максим Плетнёв
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