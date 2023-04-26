На стадионе "Торпедо" в Москве нашли человеческие кости 100-летней давности

В Москве на территории стадиона "Торпедо", который находится на реконструкции, обнаружили человеческие останки. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Рабочие откопали на стройплощадке череп и кости. По предварительным данным, останкам примерно сто лет. Личность погибшего в ближайшее время установит экспертиза.