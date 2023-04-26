Пенсионерка из города Попасная в ЛНР сумела укрыть 12 человек в своём подвале, а теперь лишилась всего и мечтает только о встрече с сыном и его семьёй, которая живёт в Волгограде. Историю 85-летней Антонины Олейниковой рассказала военкор Марьяна Наумова.

Пенсионерка из Попасной Антонина Олейникова рассказала об ужасах боевых действий. Видео © t.me / maryananaumova

Пожилая женщина не может переговорить с сыном из-за отсутствия связи. Она живёт в подвале без света и отопления. Когда-то у неё был большой дом на пять комнат со своим двором. Пенсионерка не отказывала никому, кто просил временной крыши над головой, лишившись своего жилья. Но вскоре потеряла дом и она. В те страшные минуты после налёта рухнул потолок. Из-под завалов дома люди выбирались сами.

"Я ещё людей к себе пособирала — 12 человек. Ночью шарахнуло так, потолок упал — как нас не поубивало? Потом загорелось всё, в одной кофточке выскочила, ничего у меня теперь нет", — сказала пенсионерка.

После этого женщину хотели отвезти в Артёмовск, но она отказалась, так как не хотела бросать соседку. Вместе с раненой женщиной Антонина Олейникова 26 дней просидела в погребе с мёртвыми. Соседка пожилой жительницы ЛНР тоже скончалась из-за заражения. Сейчас Олейникова хочет только одного — встретиться с сыном.

"Проживаю… хочу правду сказать — в подвале, без света, в холоде. Ну, бабушка живая. Держится, крепится, надеется на встречу со своими детьми — сыночком Серёжей и его семьёй. Привет вам большой, родненькие! Я за вами очень-очень скучаю", — подчеркнула женщина.