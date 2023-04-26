В копилку фобий прибыло: В Таиланде питон вылез из унитаза и цапнул местного жителя за святое
В Таиланде выползший из унитаза питон укусил мужчину за ягодицу
В Таиланде 62-летний мужчина пострадал от укуса выползшего из унитаза питона. Об этом сообщает издание The Thaiger. Инцидент произошёл в городе Нонтхабури.
Мужчина сидел на унитазе, когда почувствовал резкую боль в ягодице. Вскочив, он обнаружил питона, пытающегося скрыться в трубе. Пострадавший тут же выбежал из туалета, однако из-за страха и шока поскользнулся и упал.
Бедолагу госпитализировали, ему была оказана медицинская помощь. К счастью, укусившая мужчину змея не была ядовитой, поэтому противоядие вводить не пришлось. Вернувшись домой, житель Таиланда вместе с семьёй демонтировал унитаз, но питона там уже не оказалось. По словам пострадавшего, змея не первый раз появляется в его туалете: в марте его родственники видели её по несколько раз в день.
Ранее сообщалось, что в Индонезии тело пропавшей 54-летней женщины было найдено внутри семиметрового питона. Погибшая работала сборщицей каучука.
ТАСС / URA.RU