В копилку фобий прибыло: В Таиланде питон вылез из унитаза и цапнул местного жителя за святое

Мужчина сидел на унитазе, когда почувствовал резкую боль в ягодице. Вскочив, он обнаружил питона, пытающегося скрыться в трубе. Пострадавший тут же выбежал из туалета, однако из-за страха и шока поскользнулся и упал.

Бедолагу госпитализировали, ему была оказана медицинская помощь. К счастью, укусившая мужчину змея не была ядовитой, поэтому противоядие вводить не пришлось. Вернувшись домой, житель Таиланда вместе с семьёй демонтировал унитаз, но питона там уже не оказалось. По словам пострадавшего, змея не первый раз появляется в его туалете: в марте его родственники видели её по несколько раз в день.