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26 апреля, 11:05

В копилку фобий прибыло: В Таиланде питон вылез из унитаза и цапнул местного жителя за святое

В Таиланде выползший из унитаза питон укусил мужчину за ягодицу

В Таиланде 62-летний мужчина пострадал от укуса выползшего из унитаза питона. Об этом сообщает издание The Thaiger. Инцидент произошёл в городе Нонтхабури.

Мужчина сидел на унитазе, когда почувствовал резкую боль в ягодице. Вскочив, он обнаружил питона, пытающегося скрыться в трубе. Пострадавший тут же выбежал из туалета, однако из-за страха и шока поскользнулся и упал.

Бедолагу госпитализировали, ему была оказана медицинская помощь. К счастью, укусившая мужчину змея не была ядовитой, поэтому противоядие вводить не пришлось. Вернувшись домой, житель Таиланда вместе с семьёй демонтировал унитаз, но питона там уже не оказалось. По словам пострадавшего, змея не первый раз появляется в его туалете: в марте его родственники видели её по несколько раз в день.

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Ранее сообщалось, что в Индонезии тело пропавшей 54-летней женщины было найдено внутри семиметрового питона. Погибшая работала сборщицей каучука.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU

Иван Косицын
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