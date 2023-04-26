СК расследует расстрел французскими наёмниками российских военнопленных

В ведомстве отметили, что французские наёмники участвовали в боевых действиях на стороне Киева в рядах полка "Азов"* и 92-й бригады ВСУ. Один из них опубликовал фото казни троих российских военнопленных, которые были застрелены в упор, указали в СК. Следственные органы намерены установить все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления.