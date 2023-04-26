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Регион
Опубликовано 26 апреля 2023, 10:31
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СК расследует расстрел французскими наёмниками российских военнопленных

Российские правоохранители планируют расследовать преступления французских наёмников, которые расстреляли пленных российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что французские наёмники участвовали в боевых действиях на стороне Киева в рядах полка "Азов"* и 92-й бригады ВСУ. Один из них опубликовал фото казни троих российских военнопленных, которые были застрелены в упор, указали в СК. Следственные органы намерены установить все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления.

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Ранее Лайф писал, что французский наёмник Кевин Д. был убит под Артёмовском в ходе боёв против Российской армии в рядах Иностранного легиона ВСУ. О его смерти сообщило AFP со ссылкой на МИД Франции, по традиции называя бойца санитаром-носильщиком.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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