СК расследует расстрел французскими наёмниками российских военнопленных
Российские правоохранители планируют расследовать преступления французских наёмников, которые расстреляли пленных российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве отметили, что французские наёмники участвовали в боевых действиях на стороне Киева в рядах полка "Азов"* и 92-й бригады ВСУ. Один из них опубликовал фото казни троих российских военнопленных, которые были застрелены в упор, указали в СК. Следственные органы намерены установить все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления.
Ранее Лайф писал, что французский наёмник Кевин Д. был убит под Артёмовском в ходе боёв против Российской армии в рядах Иностранного легиона ВСУ. О его смерти сообщило AFP со ссылкой на МИД Франции, по традиции называя бойца санитаром-носильщиком.
*Запрещённая в России террористическая организация.
t.me / V_Zelenskiy_official